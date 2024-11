CURLING, CANADIAN OPEN: ITALIA MASCHILE KO IN SEMIFINALE, AZZURRE FUORI AI QUARTI

A Nisku (Alberta), il Co-op Canadian Open - secondo torneo stagionale del Grand Slam of Curling - è entrato nella fase a eliminazione diretta. Tra la serata europea di sabato e la notte di domenica si sono disputati i quarti di finale e le semifinali. Il cammino dell'Italia femminile, formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), si è arrestato proprio ai quarti di finale. Le azzurre si sono inchinate per 4-7 alle quotate elvetiche del Team Tirinzoni. Non tragga in inganno il punteggio, poiché la partita è stata invero equilibratissima. Le svizzere comandavano 2-1 a metà incontro, ma si è arrivati al settimo end in parità assoluta (3-3). Nelle ultime due mani, le rossocrociate hanno saputo essere più incisive, concedendo un punto nel penultimo parziale per poi chiudere la contesa sfruttando al meglio il martello. L'Italia maschile, composta da Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) ha viceversa vinto il proprio incontro di quarti di finale. La compagine tricolore ha superato gli scozzesi del Team Whyte con il punteggio di 5-4, facendo la differenza nel sesto e settimo segmento. Dopo cinque end, la situazione era difatti di parità (3-3). Cionondimeno, due mani rubate consecutive hanno fornito l'abbrivio decisivo per superare gli avversari. In semifinale, gli azzurri si sono confrontati contro un'altra formazione scozzese, quella capitanata da Bruce Mouat. I rivali si sono portati subito in vantaggio nel primo end, dopodiché hanno sovente costretto il quartetto italiano ad annullare il parziale, rubando nel contempo due mani. L'Italia, sotto 0-4 dopo sei end, ha marcato due punti nel settimo. Dopodiché, a Mouat è stato sufficiente annullare l'ultima mano per chiudere la contesa (2-4). La prossima settimana, a partire da sabato 16 novembre, a Lohja (Finlandia) si disputeranno i Campionati Europei.