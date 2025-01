Curling: Campionati italiani di doppio misto, al via finali a Brunico

Stefania Constantini, campionessa uscente, proverà a conquistare nuovamente il titolo che lo scorso annò si aggiudicò in coppia con Sebastiano Arman. Per l'edizione 2025 la cortinese sarà invece accompagnata dal compaesano Alberto Zisa. Sarà lotta aperta soprattutto con il tandem Zardini Lacedelli-De Zanna, capace lo scorso anno di salire sul secondo gradino del podio e recentemente quarto alle Universiadi di Torino. Il format delle finali prevede un round robin in cui tutte le coppie giocheranno le une contro le altre a partire dal pomeriggio di giovedì. Venerdì e sabato il prosieguo degli incontro nei tre turni di gara alle alle 10, alle 14 e alle 18.