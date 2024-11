CURLING: AZZURRI AGLI EUROPEI, CACCIA ALLE MEDAGLIE

Al via da sabato 16 e fino al 23 novembre a Lohja, in Finlandia, i Campionati Europei di Curling con l'Italia che parte tra le nazionali favorite. La manifestazione continentale, giunta alla sua 49ma edizione, vedrà impegnate sia la squadra maschile che quella femminile. Il team maschile - composto Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Zisa - è reduce dalla semifinale raggiunta in Canada nella seconda tappa del Grand Slam, il circuito internazionale più prestigioso al quale partecipano tutte le migliori compagini del mondo. Quarta lo scorso anno, la squadra tricolore guidata da coach Ryan Fry parte in questa edizione con l'obiettivo di conquistare una medaglia. Nella storia, l'Italia maschile ha conquistato come miglior risultato la medaglia di bronzo in quattro occasioni: nel 1979, nel 2018, nel 2021 e nel 2022. La squadra femminile - formata da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis - è guidata dall'allenatore Soren Gran: ha raggiunto due volte i quarti di finale nelle prime due tappe stagionali di Grand Slam. A Lohja le azzurre, vice campionesse uscenti, andranno a caccia della quinta medaglia della storia dopo gli argenti del 1982, del 2006 e del 2023 e il bronzo del 2017. "Abbiamo alte aspettative per questi Europei che rappresentano uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di questa stagione - spiega il direttore tecnico azzurro Marco Mariani -. Penso che entrambe le Nazionali siano tra le quattro squadre più forti del torneo insieme a Svizzera, Scozia e Svezia. Dovremo essere bravi a non fare passi falsi nel girone iniziale per guadagnarci la qualificazione ai playoff e giocarcela così fino alla fine". "Ho grande fiducia e spero che questi Europei possano confermare il percorso che abbiamo intrapreso per farci trovare pronti ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026", conclude.