CRICKET: ICC CHALLENGE LEAGUE, ITALIA SUPERA TANZANIA ALL'ESORDIO

Esordio vincente per la Nazionale italiana di cricket nel Gruppo B della ICC Challenge League in corso in Uganda, prima tappa del processo di qualificazione alla World Cup del 2027. Sull'ovale di Entebbe, la squadra azzurra ha sconfitto nettamente la Tanzania per 9 wickets, 169/1 (28.4 over) a 173 (43.4 over), con il punteggio ricalcolato con il metodo DLS a causa dell'interruzione per pioggia nel corso del primo inning. Tra gli azzurri, ottima la prova a lancio di Damith Kosala, con 4 wickets conquistati; bene anche Harry Manenti con 2. Miglior giocatore della partita Emilio Nico Gay, autore di 96 runs senza essere eliminato nell'inning di battuta. L'Italia, inserita nel Gruppo B della Challenge League, tornerà in campo sabato 9 novembre contro la nazionale di Hong Kong.