Cricket, Icc Challenge League: Italia supera Singapore e va in testa al girone

Prosegue il cammino vincente dell'Italia nella ICC Challenge League, in corso a Hong Kong. Gli Azzurri, impegnati nel secondo turno delle qualificazioni alla World Cup 2027, hanno ottenuto un'altra convincente vittoria superando Singapore per 6 wickets, con il punteggio finale di 175/4 in 30.4 overs contro 170 in 41.0 overs. Ancora una volta determinante la prestazione dei lanciatori italiani, con Jaspreet Singh autore di 3 wickets e Crishan Kalugamage, Rakibul Hasan e Gareth Berg, tutti con 2 wickets a testa. In battuta, il protagonista di giornata è stato Anthony Mosca, nominato miglior giocatore del match grazie a 48 runs in 56 turni di battuta. Con questo successo, l'Italia raggiunge la vetta del girone B con 11 punti, insieme a Hong Kong e Uganda, che però ha disputato una partita in meno. Il prossimo impegno degli Azzurri è fissato per mercoledì 12 novembre, proprio nel cruciale scontro diretto contro l'Uganda, che potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del girone B.