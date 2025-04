Coppa Italia giovanile mountain bike XCO parte dalla Puglia

La Coppa Italia Giovanile di mountain bike XCO 2025 partirà dalla Puglia e la federazione ciclistica italiana ha scelto i Monti Dauni per la prima prova nazionale. Il Cross-Country organizzato dall'A.s.d. Mtb Puglia torna ad Accadia, piccolo borgo in provincia di Foggia dove giovedì 1 maggio oltre 350 giovani promesse della mountain bike nazionale provenienti da ogni parte d'Italia si affronteranno su un percorso tecnico e panoramico di 3.5 Km, che si snoda nel suggestivo bosco Paduli, ideale per il fuoristrada. È una delle cinque tappe nazionali che assegnano la Coppa Italia ai Comitati Regionali Fci nella specialità XCO (Cross-Country Olimpico) per le categorie Esordienti e Allievi. Le successive tappe si svolgeranno nel Lazio (Grotte di Castro, 25 maggio), in Umbria (Costacciaro, 20 luglio), in Valle d'Aosta (Saint-Nicolas, 7 settembre) e in Toscana (Barga, 21 settembre). Il tracciato, interamente sterrato e rinnovato rispetto alla scorsa edizione è immerso nella natura in uno scenario magico, tra querce secolari. "È un privilegio essere stati scelti ed un importante riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni - dichiara Francesco Velluto presidente dell'A.s.d. Mtb Puglia. Un evento di portata nazionale così prestigioso, fortemente voluto dal comune di Accadia rappresenta un'occasione unica per valorizzare e promuovere, attraverso lo sport, un territorio affascinante, nel cuore dei Monti Dauni".