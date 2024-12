Coppa del Mondo ski cross, Galli 4/a a Val Thorens un anno dopo infortunio

Una ottima Jole Galli è quarta nella seconda gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo a Val Thorens, in Francia. Dodici mesi dopo l'infortunio rimediato proprio sulle nevi transalpine nel dicembre 2023, la ventinovenne livignasca ha bussato subito alla porta del podio nella gara vinta dalla canadese India Sherret, capace nel turno decisivo di avere la meglio della tedesca Daniela Maier e della connazionale Marielle Thompson. Quinta in qualificazione, Galli ha avuto il merito di chiudere nella scia di Maier sia il quarto di finale che la successiva semifinale, centrando così l'accesso alla big final. In finale la portacolori dei Carabinieri ha cercato la via per il podio, dovendosi però accontentare della quarta piazza, risultato che permette comunque di voltare completamente pagina dopo l'infortunio: per Galli che vanta un podio in carriera, si tratta del terzo quarto posto della carriera nel massimo circuito dopo quelli raccolti nel febbraio 2023 a Reiteralm e nel gennaio 2022 a Idre Fjäll.