Coppa del Mondo sci paralimpico: Bertagnolli e De Silvestro sugli scudi a Veysonnaz

Nella prima gara di giovedì 20 marzo, doppio oro per i due azzurri: Bertagnolli, nella categoria Men Vision Impaired, mette subito in chiaro i valori di forza sin dalla 1^ manche. Un vantaggio che aumenterà al traguardo finale della 2^ run grazie al tempo totale di 1:53.19. Con questo risultato Bertagnolli compie un ulteriore passo verso la vittoria finale nella classifica generale di specialità. Nella Men Sitting, invece, De Silvestro riesce ad avere la meglio in una gara ricca di colpi di scena, che vede i primi tre atleti in meno di mezzo secondo. L'azzurro chiude la sua prova in 1:55.77 davanti all'olandese Jeroen Kampschreur e al norvegese Jesper Pedersen.