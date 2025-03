Coppa del Mondo sci donne, a La Thuile due superG e una discesa

La Fis ha ufficializzato il nuovo programma di La Thuile, ultima tappa del circuito femminile prima delle finali di coppa del mondo. Martedì 11 e mercoledì 12 marzo sono confermate le prove cronometrate, giovedì 13 si correrà la discesa libera, che viene così anticipata di un giorno rispetto al calendario originale. La gara di recupero - il superG non disputato a Sankt Moritz a dicembre - è stata inserita nella giornata di venerdì 14, mentre sabato 15 resta il superG già assegnato a La Thuile. Con il regolare svolgimento delle due discese sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, l'unica gara di velocità femminile finora non disputata - fa sapere in una nota il comitato organizzatore locale della gare di La Thuile - è proprio il superG di Sankt Moritz che era previsto a metà dicembre.