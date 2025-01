Coppa del Mondo sci alpino, nove azzurre per lo slalom notturno di Courchevel

Sono nove le convocate per lo slalom femminile di Courchevel, in programma giovedì 20 gennaio (prima manche alle ore 17.00, seconda alle ore 20.00), dove ci sarà il ritorno alle gare di Mikaela Shiffrin. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. La gara francese, settimo appuntamento della stagione fra i pali stretti, accoglie il ritorno alle competizioni di Mondinelli: la ventenne finanziera di Alagna Valsesia aveva conquistato il posto fisso nella specialità la scorsa stagione attraverso la Coppa Europa, ma non ha mai corso quest'anno a causa di un infortunio al ginocchio accusato nello scorso mese di aprile. Nuova chance anche per Carolli e Haller, che avevano già preso parte allo slalom in notturna di Flachau. L'Italia vanta sulla pista dello Stade d'Allais sei podi complessivi nella storia, ma nessuno nella specialità, con cinque piazzamenti in gigante (fra cui una vittoria di Brignone e Bassino) e un terzo posto di Irene Curtoni nello slalom parallelo del 2017.