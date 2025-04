Coppa del Mondo di tiro a volo: a Buenos Aires; bronzo Italia nel Mixed Trap

La prima prova della Coppa del Mondo di tiro a volo, in Argentina, si chiude con una medaglia di bronzo centrata dall'Italia nel Mixed Team di Fossa Olimpica. A prendersela sono stati la poliziotta Erica Sessa, campana di Cava de' Tirreni, e Diego Valeri, laziale di Artena. Meglio di loro solo la coppia mista di Taipei Liu-Yang, oro con 45/50 +5, e quella australiana Smith-Iles, d'argento con 45/50 +4. Per ottenere il terzo posto i due azzurri hanno dovuto spareggiare con i kazaki Aizhan Dosmagambetova e Alisher Aisalbayev nel 'bronze medal match', meritandosi il podio con un netto 44/50 a 38/50. Al decimo posto l'altra coppia azzurra formata da Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis. Da domani la 'carovana' del tiro si sposta in Perù, a Lima, per la seconda prova della Coppa del mondo