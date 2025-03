Coppa del Mondo di snowboard, sette azzurri convocati per Sbs a Flachau

Flachau, in Austria, ospiterà tra il 13 ed il 15 marzo l'atto conclusivo della stagione di Coppa del Mondo di SBS e saranno sette gli atleti azzurri impegnati nella località austriaca per l'ultimo SlopeStyle del circuito maggiore. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo Filippo Kratter ha previsto la partecipazione di Leo e Loris Framarin, Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Emma Gennero, Marilù Polizzi e Fanny Piantanida Chiesa.