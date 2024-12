Coppa del Mondo di snowboard: prima vittoria per Jasmine Coratti nel Pgs di Carezza

Jasmine Coratti sale per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio in Coppa del mondo e lo fa nel PGS di casa, a Carezza, dove riesce a trovare il miglior feeling con la Pra di Tori e a battere la polacca Aleksandra Krol-Walas in finale per soli 14 centesimi. Sul podio anche la giapponese Tsubaki Miki, che batte l'elvetica Julie Zogg nerlla small final.Coratti, 23enne della Val Venosta, portacolori delle Fiamme Oro, era salita per due volte sul podio di Coppa, senza mai cogliere il successo: era stata seconda nel Pgs di Scuol, la scorsa stagione, e si era classificata terza nel Psl di Bad Gastein, tre giorni dopo il podio di Scuol. Ora, corona il sogno di conquistare la vittoria. Si era fermata ai quarti di finale Elisa Caffont, a causa di una caduta nel testa a testa con la Zogg. Quarto posto, invece, per il fratello di Jasmin, Edwin, battuto in small final dall'esperto Benjamin Karl, ma comunque il migliore degli italiani. Ai quarti erano usciti Maurizio Bormolini, battuto dal bulgaro Radoslav Yankov e Daniele Bagozza, battuto dall'austriaco Benjamin Karl. Fuori agli ottavi, Aaron March, Mirko Felicetti e Roland Fischnaller.