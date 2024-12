Coppa del Mondo di snowboard, 13 azzurri in gara nello slalom parallelo di Davos

Dopo aver raccolto sei vittorie ed altrettanti podi nelle prime quattro tappe stagionali di Coppa del Mondo, gli specialisti azzurri del parallelo possono guardare con giustificato ottimismo all'appuntamento con lo slalom di Davos (Svizzera) di sabato 21 dicembre, ultima gara prima della pausa natalizia in un calendario che nel 2025 riprenderà proprio dalle nevi elvetiche con il gigante parallelo di Scuol dell'11 gennaio. L'appuntamento di Davos (qualifiche dalle 9.30, fase finale dalle 14) coinvolgerà tredici azzurri e tra loro anche i sei diversi vincitori stagionali, in ordine di successo Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza e Jasmin Coratti. Con loro, saranno in gara Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava ed Elisa Caffont. Nel dicembre 2023, l'unico predente nel massimo circuito dello slalom parallelo di Davos ha salutato il successo di Daniele Bagozza con Edwin Coratti terzo e Lucia Dalmasso seconda nella prova femminile.