Coppa del Mondo di slittino, 15 azzurri in gara per seconda tappa a Igls

Saranno quindici gli azzurri impegnati nel fine settimana nella seconda tappa di Coppa del Mondo che approda ad Igls, alle porte di Innsbruck, in Austria. Il programma di gare sul budello tirolese si aprirà come di consueto con la NationsCup di venerdì 6 dicembre, per lasciare spazio il giorno successivo al singolo e doppio femminile e doppio maschile. Domenica 8 dicembre la tappa si completerà con il singolo maschile seguito nel primo pomeriggio dalla prova a staffetta. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato per il secondo atto stagionale otto uomini e sette donne, vale a dire Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei al maschile, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer, Nina Zoeggeler, Annalena Hofer e Nadia Falkensteiner al femminile.