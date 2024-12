Coppa del Mondo di skeleton: Bos domina prima manche a Sigulda, azzurre indietro

Miglior tempo per Kimberley Bos nella prima run della prova di Coppa del Mondo di Sigulda. L'olandese ha completato la discesa sul budello lettone in 51"11 scavando un netto divario di 0"30 sulla tedesca Hannah Neise, seguita in terza posizione dall'austriaca Janine Flock. Prima manche complicata per il terzetto azzurro in gara: dopo la solita convincente partenza, Valentina Margaglio è ventunesima a 1"57 da Bos, seguita da Alessia Crippa (23esima a 1"66) e da Alessandra Fumagalli, 25esima a 1"76.