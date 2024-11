COPPA DEL MONDO DI SCI, VINATZER GUIDA AZZURRI NELLO SLALOM DI LEVI

Si avvicina il momento del debutto stagionale anche per gli slalomisti di Coppa del mondo, già in allenamento fra Levi e Salla in questo inizio di novembre. Il dt Massimo Carca ha deciso i primi quattro nomi dei convocati azzurri per lo slalom finlandese del prossimo 17 novembre. Si tratta di Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Sarà invece deciso nei prossimi giorni il nome del quinto atleta che parteciperà alla gara, che sarà scelto fra gli elementi del gruppo di Coppa Europa.