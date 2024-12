Coppa del Mondo di sci, i convocati per Val d'Isere e Beaver Creek: tornano Curtoni e Goggia

La settimana della Coppa del mondo di sci propone appuntamenti in continenti diversi per uomini e donne. La località francese di Val d'Isère è pronta ad accogliere gli specialisti delle discipline tecniche con il gigante di sabato 14 dicembre (prima manche alle ore 09.30 e 13.00, diretta televisiva su RaiSport ed Eurosport) al quale prenderanno parte Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti e Simon Talacci, mentre domenica 15 tocca allo slalom con gli stessi Vinatzer e Della Vite, oltre a Tobias Kastlunger e Stefano Gross. L'ultimo podio italiano fra le porte larghe è datato 11 dicembre 2010 con il terzo posto di Massimiiano Blardone, in slalom Stefano Gross fu terzo il 15 dicembre 2019. Le vittorie nella storia sono quattro, con Gustavo Thoeni in gigante nel 1969 e 1975 e Piero Gros sempre in gigante nel 1972 e 1974.