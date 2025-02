Coppa del Mondo di sci freestyle: Flora e Miro Tabanelli verso slopestyle di Stoneham

La Coppa del Mondo di FreeSki fa tappa in Canada, a Stoneham, per una sfida di SlopeStyle che culminerà sabato 22 febbraio con le finali femminile e maschile previste rispettivamente alle 16 e alle 19 ora italiana. Flora e Miro Tabanelli e Renè Monteleone sono stati convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Valentino Mori per prendere parte a questa penultima tappa stagionale del massimo circuito che si aprirà giovedì 20 con il turno di qualificazione maschile, seguito il giorno successivo dalla semifinale e dal turno preliminare femminile. La tappa conclusiva di Coppa del Mondo è invece prevista nella francese Tignes tra l'11 ed il 14 marzo.