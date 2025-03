Coppa del Mondo di sci di fondo: undici azzurri convocati per tappa di Oslo

Saranno le suggestive piste di Holmenkollen, la collina che troneggia alle spalle della capitale Oslo, in Norvegia, ad ospitare il ritorno della Coppa del Mondo dopo la rassegna iridata di Trondheim. Il programma della terzultima tappa stagionale propone tra sabato 15 e domenica 16 marzo una duplice prova individuale, prima sui 20km in classico, quindi sui 10 in tecnica libera. Saranno undici gli atleti azzurri impegnati nella tappa norvegese: Federico Pellegrino, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Francesco De Fabiani, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi.