COPPA DEL MONDO DI SCI, CURTONI E VELOCISTE IN ALLENAMENTO A SOLDA

In attesa di decollare alla volta del Nord America per raggiungere le azzurre già negli States, la preparazione delle velocità rimaste in Italia prosegue a Solda, in provincia di Bolzano, sede degli allenamenti di Elena Curtoni, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadial Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi dal 14 al 17 novembre. Dopo le tappe di Killington e Tremblant dedicate alla discipline tecniche, i primi appuntamenti con la velocità sono previsti a Beaver Creek tra il 14 ed il 15 dicembre con una discesa ed un superG.