Coppa del Mondo di sci: cancellata la seconda prova a Sankt Anton, Sestriere recupera uno dei due giganti femminili cancellati a Mont Tremblant

L’intensa nevicata della notte e il vento hanno consigliato gli organizzatori dell’appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Sankt Anton a cancellare la seconda prova in programma sulla pista dedicata a Karl Schranz. Il primo allenamento di giovedì ha permesso infatti di confermare il programma di gare del fine settimane, e le previsioni meteorologiche parlano di un miglioramento sia per la discesa di sabato che per il supergigante di domenica, anche se le temperature dovrebbe scendere di parecchi gradi.