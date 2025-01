Coppa del Mondo di sci, Brignone guida 1/a manche gigante Kronplatz, Goggia out

Federica Brignone è al comando dopo la prima manche del gigante di Kronplatz. La valdostana, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha interpretato al meglio la pista Erta per fermare il cronometro sul 56"04 per vantare diciannove centesimi di vantaggio sulla svizzera Lara Gut Behrami e 27 sulla svedese Sara Hector, prima nella classifica di specialità. "La gara si giocherà tutta nella seconda manche - è il commento tra le due frazioni di Federica Brignone - Siamo tutte vicine e non era facile fare la differenza su questo tracciato così filante. Nella parte alta non sono riuscita forse a fare la giusta velocità, poi è andata progressivamente meglio". Ai piedi del podio provvisorio, quarto posto per la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0"42) seguita a propria volta dalla neozelandese Alice Robinson (+0"49) e dalla canadese Valerie Grenier (+0"51). La manche di Sofia Goggia si è interrotta dopo una quindicina di secondi per via di un'inclinazione in una curva verso destra che l'ha portata ad uscire dal tracciato senza conseguenze fisiche; non ha invece preso parte alla gara Marta Bassino, per il protrarsi di una sindrome influenzale. "Ho fatto un errore banale - confessa Goggia - sono entrata troppo dritta su quel dosso e sono scivolata via. Mi spiace tanto, perchè oggi mi sentivo davvero bene, tranquilla serena e carica allo stesso tempo: ho buttato via un'occasione". Con la prima manche ancora in corso, Asja Zenere fa registrare un ritardo di 2"33 dalla compagna di squadra, seguita da Lara Della Mea (+2"35) e da Ilaria Ghisalberti (+2"68) con Elisa Platino attardata di 2"81, ancora in partenza Roberta Melesi (44), Giorgia Collomb (62) e le debuttanti Alessia Guerinoni (64) e Carole Agnelli (66).