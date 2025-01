Coppa del Mondo di sci: a Cortina il 18-19/1, al via preparazione Olympia delle Tofane

Dopo il via libera da parte della Fis, la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard, che ha effettuato lo 'snow control' nella giornata di domenica 5 gennaio, a Cortina d'Ampezzo sono iniziati i lavori per la preparazione dell'Olympia delle Tofane, la pista che i prossimi 18 e 19 gennaio ospiterà la Audi FIS Cortina Ski World Cup, uno degli eventi più attesi per quanto riguarda la Coppa del mondo dello sci alpino femminile, ambito discipline veloci. Sono una cinquantina le persone che in queste ore stanno lavorando in vista dell'appuntamento proposto da Fondazione Cortina che vedrà le campionesse della velocità mondiale confrontarsi nella prima giornata in discesa, nella seconda in superG. A coordinarle, il direttore di gara, Matteo Gobbo. "Ci avvaliamo del supporto della società impianti Ista e di Prinoth, l'azienda del Gruppo HTI, leader mondiale nell'ambito delle tecnologie invernali, che ci fornisce i gatti, oltre che di Liski, che provvede a reti e materassi - spiega Gobbo - Abbiamo già iniziato l'installazione delle reti, nelle prossime ore provvederemo a fissarle, così come alla lavorazione dei profili della neve, Saremo supportati, come consuetudine, anche dal personale del Comando Truppe Alpine dell'Esercito".