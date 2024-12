Coppa del Mondo di sci; 2/a prova Saslong, Casse sempre protagonista

L'azzurro Mattia Casse ancora protagonista nella seconda prova in vista della discesa maschile di sabato sulla pista Saslong della Val Gardena. Il piemontese delle Fiamme Oro si è piazzato alle spalle del canadese James Crawford per soli 8 centesimi (2'01″68 contro 2'01″76), in un allenamento più veloce di circa mezzo secondo rispetto a quello di martedì. Terza tempo per lo svizzero Stefano Rogentin a 11 centesimi. In crescita come previsto rispetto alla prova di martedì pure il n.1 azzurro Dominik Paris. In questa seconda prova ha accelerato il ritmo, terminando 11simo a 54 centesimi da Crawford. Seguono tra i migliori trenta Marco Abbruzzese 14simo, Christof Innerhofer 26simo e Benjamin Alliod 29simo. Domani invece non ci sarà la terza prova programmata inizialmente. Gli atleti potranno riposare un po' in vista del superG di venerdì.