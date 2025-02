Coppa del Mondo di salto con gli sci, sei azzurre in gara a Hinzenbach

Il trampolino di Hinzenbach, in Austria, ospiterà l'ultima tappa di Coppa del Mondo che precede i Mondiali di Trondheim, proponendo una duplice sfida sull'Hs90, tra sabato 22 e domenica 23 febbraio. Sono sei le atlete convocate dal direttore tecnico Ivo Pertile per la doppia sfida austriaca che coinvolgerà dunque Lara e Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Ambrosi, Martina Zanitzer e Noelia Vuerich. La tappa austriaca sarà preceduta da una sessione di allenamento a Seefeld con Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner. Tra il 20 ed il 23 febbraio è invece in programma nella tedesca Rastbuchl la Landes Cup dedicata ai settori giovanili di salto e combinata nordica. Sono sei gli atleti convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile: Ludovica Del Bianco, Erika Pinzani, Bryan Venturini, Felix Mair, Manuel Boninsegna e Martin Chenetti.