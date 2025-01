Coppa del Mondo di pattinaggio velocità: 13 azzurri in gara a Calgary

Saranno 13 (sei donne e sette uomini) gli azzurri in gara sul ghiaccio canadese dell'Olympic Oval di Calgary che, tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio, ospiterà la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità. Al femminile scenderanno in pista Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Alice Marletti, Veronica Luciani, Laura Lorenzato e Serena Pergher mentre in campo maschile spazio a Davide Ghiotto (foto ANSA), Daniele Di Stefano, Francesco Betti, David Bosa, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti. Per l'Italia fari puntati in particolare su Ghiotto, reduce dal quarto posto ottenuto agli Europei allround di Heerenveen e con già due podi individuali all'attivo in questa stagione sul massimo circuito: il successo ed il secondo posto ottenuti rispettivamente a Nagano (Giappone) e a Pechino (Cina) sui 5.000 metri. In Nord-America, tuttavia, il campione vicentino si cimenterà nel format più lungo dei 10.000, distanza in cui è oro iridato in carica e dove lo scorso fine ottobre (in piena preparazione) ha stabilito il record del mondo ufficioso (12'26"30) all'International Race di Inzell, in Germania. Vuole proseguire nel trend positivo anche Di Stefano, secondo e terzo nelle prime due mass start stagionali tenutesi in Asia tra fine novembre ed inizio dicembre. Di seguito il programma e gli orari del fine settimana nel dettaglio.