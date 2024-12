Coppa del Mondo di biathlon: Preuss vince sprint Hochfilzen, Wierer nona

Nono posto nonostante due errori per Dorothea Wierer che nella sprint di Hochfilzen (Austria) si conferma in ottima condizione, nella gara vinta dalla tedesca Franziska Preuss (0-1) dopo 21'06"0 di fatica con un margine di 7"7 sulla francese Sophie Chaveau (0-0) e di 10'1 sulla norvegese Karoline Knotten (0-0) che hanno così completato il podio. Dopo una prima parte di gara perfetta, il doppio errore nel secondo poligono ha rallentato Wierer (0-2) che ha comunque saputo entrare tra le migliori dieci, con un ritardo di 40"2, mantenendo buone ambizioni in vista dell'inseguimento in programma domani, alla luce anche della convincente condizione fisica. Molto buona anche la prova di Hannah Auchentaller che senza errori al tiro ottiene un dodicesimo posto a 44"7 da Preuss per ottenere il miglior risultato della carriera nel massimo circuito. Entrano in zona punti anche Michela Carrara (1-1), 28esima a 1'09"6, e Samuela Comola (0-1), 35esima a 1'23"1, con le sorelle Beatrice Trabucchi (1-0, +1'48"5, 50esima) e Martina Trabucchi (2-0, +1'55"9, 55esima) che riescono a loro volta ad ottenere un pass per la pursuit. Importante in tal senso il risultato di squadra con tutte le sei atlete qualificate per l'inseguimento in programma a partire dalle 12.15 di sabato 14 dicembre.