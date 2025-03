Coppa del Mondo di biathlon: Giacomel sesto nella sprint di Oslo, Bø domina la scena

Due errori al tiro anche per Lukas Hofer (1-1) che paga un ritardo di 1'54"1 ed è ventisettesimo, con Patrick Braunhofer (0-0) 37esimo e Daniele Cappellari (0-1) 39esimo che si mantengono in zona punti e sono qualificati a loro volta per l'inseguimento. Debutto nel massimo circuito per Nicola Romanin che dopo un ottimo poligono a terra trova due errori in piedi (0-2) per la 67esima piazza finale.