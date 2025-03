Coppa del Mondo di biathlon, Giacomel quarto short individual di Pokljuka

Un quarto posto, quello di Pokljuka che porta oltrettuto dei rimpianti, perchè la caduta nel corso della quarta tornata potrebbe aver pesato più dei sette secondi che separano l'azzurro da Ponsiluoma. Un risultato notevole, maturato in condizioni davvero estreme con tanta pioggia a complicare una situazione già critica e che ha portato l'IBU a modificare il programma della tappa. Netto il divario dopo Giacomel: Johannes Dale (0-0-0-1) paga 1'24, con il francese Quentin Fillon Maillet (1-0-2-0) sesto a 1'29"5. Ottima prova anche per Daniele Cappellari che coglie il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo con un 24esimo posto figlio di un unico errore al tiro (0-0-0-1) che lo porta a pagare 3'57 da Fak, con Patrick Braunhofer (0-1-1-1) capace di entrare a sua volta in zona punti in 39esima piazza; sette errori invece per Elia Zeni (1-1-2-3) che chiude nelle retrovie.