COPPA DEL MONDO DI BIATHLON, AZZURRE A VAL MARTELLO IN VISTA DEBUTTO IN FINLANDIA

È stato definita la programmazione delle squadre di biathlon che affronteranno la prima parte della stagione. Il calendario propone l'appuntamento di Kontiolahti del 30 novembre-8 dicembre come prima tappa di Coppa del mondo, al quale prenderanno parte sei uomini e altrettante donne. Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl iscriverà Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Michela Carrara e Dorothea Wierer in campo femminile e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Lukas Hofer e Daniele Cappellari in campo maschile. Il team femminile preparerà il viaggio in Finlandia sulle nevi della Val Martello dal 9 al 18 novembre, dove saranno presenti Vittozzi, Comola, Auchentaller, Passler, Carrara e Beatrice Trabucchi in sostituzione di Wierer, che invece volerà in Norvegia, a Sjusjoen, per allenarsi dal 5 al 19 novembre con i sei convocati per la gara di Coppa del mondo.