Coppa del Mondo combinata nordica: Kostner, Pittin e Buzzi in gara a Seefeld

Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi saranno in gara nella tappa di Coppa del Mondo di Seefeld, in Austria, aperta giovedì 30 gennaio dal Provisional Competition Round che precederà mass start, individual compact e gundersen dei giorni successivi. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha inoltre previsto l'impegno in Continental Cup a Lillehammer (Norvegia) invece per Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Stefano Radovan ed Eros Consolati. La tappa norvegese prevede tra il 31 gennaio ed il 2 febbraio due gundersen femminili e tre maschili coinvolgendo il trampolino Hs98.