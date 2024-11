COPPA DAVIS: OLANDA IN FINALE, GERMANIA SCONFITTA 2-0

L'Olanda approda alla finale di Coppa Davis 2024 che si sta disputando a Malaga, in Spagna. Nella sfida contro la Germania l'olandese Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking Atp, si è infatti imposto anche nel secondo singolare battendo il tedesco Jen Lennard Struff (43mo della classifica) in tre set con il punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-4 regalando così il secondo e decisivo punto agli 'orange' (dopo il successo di Botic Van De Zandschulp, su Daniel Altmaier) che ora attendono la vincente della semifinale tra Italia e Australia in programma domani.