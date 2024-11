COPPA DAVIS: ITALIA BATTE AUSTRALIA E VA IN FINALE, SINNER SUPERA DE MINAUR

Per il secondo anno consecutivo l'Italia raggiunge la finale di Coppa Davis. La squadra azzurra - campione in carica - ha battuto 2-0 l'Australia nella rivincita della finale dell'anno scorso. Jannik Sinner ha conquistato il punto decisivo battendo Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28' di gioco. In precedenza Matteo Berrettini aveva sconfitto in rimonta Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-5 in due ore e 46' di partita. In finale, in programma domani a Malaga, l'Italia affronterà l'Olanda, che ieri ha avuto ragione della Germania.