Coppa Davis, Binaghi: "La scommessa è stata vinta"

La scommessa Davis è stata vinta. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi, facendo un bilancio delle Finali a Bologna, prima dell'incontro decisivo tra Italia e Spagna alla Super Tennis Arena in Fiera. "Il merito di essere riusciti ad avere le finali in casa in un momento così straordinario è del ministro Abodi e del presidente della Regione de Pascale", ha ricordato. E' stata una grande occasione, "per la nostra squadra nazionale, per i tifosi e per il territorio: l'obiettivo è pienamente raggiunto". Le presenze giornaliere di spettatori sono state 61.463, gli spettatori unici 47.877 (l'11,7% internazionali, il 42,3% dall'Emilia-Romagna, il 46% da fuori regione. Biglietti sono stati acquistati da 73 Paesi, le nazioni più presenti sono state Spagna, Repubblica Ceca e Germania. L'impatto economico è stato di 143,8 milioni.