Consegnati Premi Coni-Ussi, tra premiati Zanello di LaPresse

Di seguito, l'intero elenco dei giornalisti premiati: -Premio CONI-USSI per la sezione 'Stampa Scritta - Cronaca e Tecnica' a Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Stampa Scritta- Costume e Inchiesta' a Cosimo Cito (La Repubblica) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Desk - Stampa Scritta' a Paolo De Laurentiis(Corriere dello Sport) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Televisione' a Nicola Roggero (SKY) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Desk-Televisione' a Massimiliano Mascolo (Rai Sport) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Under 35' a Alberto Zanello (LaPresse) e a Giulia Cicchinè (Eurosport) - Premio CONI-USSI per la sezione 'Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale' a Monica Scozzafava (Corriere della Sera) - Il Premio CONI 'Una Penna per lo Sport - Giorgio Tosatti', riservato all'intera opera professionale compiuta da un giornalista sportivo nel corso della sua carriera, è stato assegnato a Oscar Eleni.