Coni, Malagò: "Parole di Binaghi sull'ente sono offensive"

"Le dichiarazioni di Binaghi sul Coni? Sono sincero. Penso che sarebbe un errore, è un errore cadere in questo livello di stile. Come sempre ho sostenuto che il Coni va difeso, è un ente pubblico, è lo Stato. È offensivo: le cose che dice sotto tutti i punti di vista, a parte che non corrispondente neanche al vero. Mi dispiace solo che ci dovrebbero essere altre istituzioni che pubblicamente dovrebbero anche rimarcare tutto questo, anche perché questo è un fatto oggettivo. Non ho altro da aggiungere. Si commentano da sole e qualificano anche chi le dice". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, risponde alle accuse del presidente della Fitp Angelo Binaghi, a margine del premio Libertas al Salone d'Onore del Coni dove è presente anche la vicepresidente della Fitp, Chiara Appendino.