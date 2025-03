Coni, Malagò: "Lettera presidenti federazioni? Non c'entro nulla e non dico altro"

"Non ho altro da aggiungere, Sergio D'Antoni ha riportato come le cose correttamente come stanno, non mi sento di dire altro". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, tornando sul caso della lettera inviata al Governo a margine dell'elezione del presidente Damiano Lembo, riconfermato alla guida dell'US ACLI. "Fermo restando - aggiunge Malagò - che trovo tecnicamente sbagliato parlare di firme non vere perché era un documento in cui non c'erano le firme, ma lui aveva ritenuto che parlando con questi presidenti fosse l'equivalente delle firme. Ma con questa iniziativa io non c'entro nulla, perciò non aggiungo altro".