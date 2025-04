Coni, Cardullo: "Bello il saluto di Malagò, ora serve figura super partes"

"Il presidente Giovanni Malagò ieri è voluto uscire con un saluto che ho trovato bello, di attenzione e di rivendicazione dei risultati che il mondo olimpico ha ottenuto in questi 12 anni con la sua figura come guida. Lui è riuscito, anche al di là di qualche conflitto che ha avuto, a supportare le federazioni olimpiche, con azioni tese a farle crescere anche attraverso il centro di preparazione olimpica, e ha lavorato sodo per supportare gli atleti delle stesse federazioni che poi hanno conquistato tante medaglie vinte nelle varie competizioni internazionali". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo, tornando sulle parole di commiato espresse nelle scorse ore dal numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio nazionale del Coni, visto che per legge proprio Malagò non potrà ricandidarsi a guida del Coni stesso. "Sicuramente della giornata di ieri è stato molto bello il passaggio fatto dal presidente della Federbasket Gianni Petrucci, che ha ricordato come bisogna superare i conflitti che ci sono stati in questi ultimi anni con alcune federazioni, e ricompattarle intorno a una figura che sia super partes, e quindi di vera rappresentatività di tutte le componenti dello sport italiano", ha aggiunto Cardullo, che poi ha espresso l'auspicio "che la nuova struttura del Coni che verrà possa avere una maggiore attenzione da parte del mondo della politica per permettere anche che sul territorio il personale che lavora per il Coni possa essere integrato con qualche altra unità", perché "ci sono regioni che hanno bisogno di personale e non posso rimanere sotto organico numericamente parlando".