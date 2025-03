"Kirsty Coventry è la prima donna, la prima africana a guidare il Comitato Olimpico Internazionale: è un grande passo in avanti per tutto lo sport e per tutte le donne. Una grande atleta per rilanciare un organismo che dovrà preservare e diffondere nel mondo i valori positivi di lealtà e coraggio dello sport. Con la nostra diplomazia sportiva sosterremo con convinzione la sua sfida". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.