Cio, Coventry nuovo presidente; Rossi: "Ha comprovate capacità"

"A nome della Federazione Internazionale di Tiro Sportivo, la Issf, vorrei inviare sincere congratulazioni a Kirsty Coventry per la sua elezione a presidente del Comitato Olimpico Internazionale. La responsabilità di dirigere la rotta per il movimento olimpico è estremamente impegnativa, ma il nuovo presidente ha comprovate capacità ed esperienza. La Issf è preparata per la cooperazione aperta con il presidente Coventry e tutte le parti interessate". Così il presidente dell'ente mondiale del tiro (Issf), l'italiano Luciano Rossi, che a Costa Navarino ha seguito dal vivo i lavori dell'Esecutivo e poi della 144/a Sessione del Cio, compresa l'elezione del nuovo presidente, prima donna ad avere questo incarico, Kirsty Coventry. "Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con il nuovo presidente e il suo team per garantire che i Giochi Olimpici e i valori olimpici rimangano rilevanti per le generazioni future - dice ancora Rossi all'ANSA -. Ma vorrei ringraziare anche gli altri candidati in questa campagna elettorale: il loro entusiasmo e il loro pensiero positivo sul futuro dell'Olimpismo hanno portato credito al movimento e a se stessi". Prima di andare in Grecia, Rossi era stato in Australia, a Brisbane che ospiterà i Giochi nel 20232, per discutere del futuro del tiro a segno e a volo che qualcuno, per quell'edizione delle Olimpiadi, avrebbe voluto mettere in discussione. "Io ero e rimango molto fiducioso, anche se il nostro mondo sta attraversando dei cambiamenti", il pensiero del presidente della Issf.