Cio, Coventry: "Con Trump fondamentale sarà la comunicazione"

Il nuovo presidente del Cio, Kirsty Coventry, ex olimpionica e ministro dello sport dello Zimbabwe, ha affermato che "la comunicazione sarà fondamentale" con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, poiché si teme che le sue politiche sull'immigrazione possano influenzare la possibilità degli atleti di ottenere il visto prima dei Giochi di Los Angeles del 2028. "Ho avuto a che fare con uomini difficili, diciamo, che occupano posizioni elevate, da quando avevo 20 anni", ha affermato la neoeletta. Coventry si è impegnata a lavorare con i suoi colleghi candidati alle elezioni affermando che "quello su cui voglio concentrarmi è riunire tutti i candidati. Ci sono state così tante buone idee e scambi negli ultimi sei mesi. Vorrei davvero sfruttare questa situazione e poi riunire tutti e ripartire da zero". Coventry ha detto di avere "alcune idee, ma parte della mia campagna è stata ascoltare i membri del CIO, sentire cosa hanno da dire e capire come vogliamo procedere insieme". Riguardo alle sfide poste dalle questioni geopolitiche, Coventry ha affermato: "Il Cio e il movimento olimpico durano da così tante generazioni perché uniscono le persone e la diversità è un modo unificante per entrare in contatto gli uni con gli altri. Quindi, nel mondo di oggi, questa è la nostra più grande piattaforma per mostrare il bene dell'umanità e condividere i nostri valori come movimento olimpico".