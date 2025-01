Ciclocross: problemi a costole, Van der Poel dà forfait a Baal

Il fuoriclasse del ciclocross Mathieu Van der Poel ha dato forfait dall'X20 Cyclocross Trophy di Baal per un infortunio alle costole, un mese prima del Mondiale in cui punterà al suo settimo titolo iridato nella specialità. Il team dell'olandese, la Alpecin-Deceunink, ha fatto sapere che il 29enne Van der Poel "aveva un dolore significativo alle costole", che sarebbe una conseguenza dell'incidente avuto venerdì scorso, quando si era schiantato contro un palo durante una gara a Loenhout, che poi aveva vinto. "Il fastidio è peggiorato negli ultimi giorni", ha spiegato il team, aggiungendo che "dopo aver consultato il team medico questa mattina, Mathieu ha preso la difficile decisione di non partire oggi". "Monitoreremo attentamente il suo recupero per determinare se sarà in grado di partecipare al ciclocross di Koksijde di venerdì". Van der Poel, che del ciclocross è campione del mondo in carica, ha vinto le cinque gare a cui ha partecipato in questa stagione ed è il favorito per i campionati del mondo di Lievin, in Francia, all'inizio di febbraio, dove cercherà di eguagliare il record del belga Eric De Vlaeminck di sette titoli iridati.