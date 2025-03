Ciclismo, Vendrame: "Vincere questa tappa era tra i miei obiettivi"

"È stata una tappa molto dura a causa delle condizioni meteo. Ho controllato gli uomini di classifica e nel finale sapevo di avere una buona condizione per provarci, e alla fine la vittoria è arrivata. Avevo segnato questa tappa tra i miei obiettivi, ma non ero sicuro che fosse davvero adatta a me. Abbiamo anche grandi ambizioni con Johannes (Staune-Mittet, ndr) per la classifica generale di questa Tirreno Adriatico". Così Andrea Vendrame, vincitore della terza tappa della Tirreno-Adriatico.