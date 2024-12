Ciclismo: Uci Bike Region Label alla Provincia di Treviso

"Sono orgoglioso di ritirare questo riconoscimento a nome della Provincia di Treviso, frutto di un grande lavoro di squadra. È un traguardo raggiunto anche grazie all'organizzazione, nel 2023, del Campionato del Mondo Gravel. Sono fiero di avere accanto a me persone straordinarie e ambiziose che dedicano il loro tempo al ciclismo e che, come me, amano profondamente la nostra provincia e questo magnifico sport. Il nostro prossimo obiettivo sarà invitare il presidente David Lappartient per fargli vivere qualche giorno nei nostri luoghi incantevoli", ha dichiarato il presidente Dal Bò. Anche Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, ha espresso soddisfazione: "È un premio meritatissimo per una Provincia che vive e respira ciclismo, un luogo meraviglioso da visitare e vivere. Il lavoro dell'équipe di Treviso è straordinario, e il presidente Dal Bò è un esempio di eccellenza riconosciuto in tutto il territorio nazionale".