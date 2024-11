CICLISMO: TOUR OF THE ALPS 2025, PARTENZA 21/4 DA SAN LORENZO IN DORSINO

La 48esima edizione del Tour of the Alps si svolgerà dal 21 al 25 aprile 2025 come sempre sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Partenza da San Lorenzo in Dorsino e poi via passando da Mezzolombardo, Vipiteno, Racines, San Candido, Sillian con arrivo finale a Lienz. La presentazione della gara è stata fatta a Riva del Garda alla presenza del presidente dell'Uci, David Lappartient, il presidente della Uec, Enrico Della Casa, il presidente di Aiocc, Christian Prudhomme che è anche direttore del Tour de France, del presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, e il presidente della Federazione ciclistica austriaca, Harald Mayer.