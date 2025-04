Ciclismo, torna a Genova il Red Bull Cerro Abajo di urban downhill

«Dopo il successo al debutto lo scorso anno con oltre 35 mila spettatori, il Red Bull Cerro Abajo torna a fare tappa nella nostra città e la farà per i prossimi tre anni – dichiara l’assessore comunale allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi – Genova, che con le sue creuze e i suoi caruggi ha già affascinato i migliori rider del mondo, si conferma unica meta al di fuori del Sudamerica imponendosi così come location europea di riferimento di questa adrenalinica disciplina. Questo accordo triennale rappresenta un ulteriore passo in avanti nel consolidare il nostro posizionamento come meta ideale per i grandi appuntamenti, come dimostrato anche in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, oltre a un’opportunità unica per continuare a promuovere il nostro territorio con tutte le sue bellezze ed eccellenze. La forza dei grandi eventi sportivi resta al centro dell'attenzione – prosegue l’assessore Bianchi – come volano fondamentale per la promozione turistica della nostra destinazione, diventata sempre più apprezzata sia a livello nazionale che europeo e mondiale. Sono sicura che anche quest’anno Genova e i genovesi risponderanno con una grandissima partecipazione». La macchina organizzativa è già partita, per garantire anche quest'anno il massimo livello di adrenalina e spettacolo. L'evento sarà ad accesso gratuito e aperto a tutti gli appassionati di sport estremi e ai curiosi che vorranno assistere a una gara unica nel suo genere, assiepandosi negli appositi spazi ricavati lungo il percorso. Con la conferma in calendario per il prossimo triennio, il Red Bull Cerro Abajo si appresta a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo di Genova: l'edizione 2024 è stata infatti un highlight assoluto nel quadro delle iniziative organizzate come Capitale Europea dello Sport. Ora l'urban downhill si prepara a diventare una legacy permanente che esalterà anno dopo anno l'unicità del tessuto urbano del capoluogo ligure.