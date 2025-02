Ciclismo: Tirreno-Adriatico, pronta festa per partenza Camaiore

Per il decimo anno consecutivo la Tirreno-Adriatico partirà da Camaiore (Lucca). Oggi la presentazione delle prime due tappe. Anzitutto la cronometro inaugurale, in programma il 10 marzo da Lido di Camaiore a Pietrasanta: alle 12,35 il via del primo ciclista, alle 15,45 è previsto l'arrivo dell'ultimo corridore. Il giorno dopo, martedì 11, occhi puntati su piazza XXIX Maggio dalle 10 alle 11,30 il raduno e alle 11,35 partenza della tappa che si concluderà a Follonica (Grosseto). "Dopo due anni torniamo a Marina di Pietrasanta - dice il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci -. L'anno scorso la cronometro fu fino a Viareggio, ma quest'anno non ci hanno risposto, né a noi né agli organizzatori di Rcs. Abbiamo avuto la collaborazione del Comune di Pietrasanta e il percorso per la cronometro è gradito anche agli organizzatori. Ci saranno per l'occasione anche iniziative collaterali per preparare l'evento che ospitiamo da dieci anni e siamo soddisfatti, perché è una bella vetrina per il nostro territorio". Ricco il calendario delle iniziative collaterali: si parte con l'illuminazione notturna del Pontile e di Palazzo Littorio che si coloreranno di blu da sabato 1 a lunedì 10 marzo. Quindi eventi dedicati al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e del turismo green. A Lido di Camaiore il 9 e 10 marzo stand con esposizioni, mostre fotografiche, prove pratiche, simulazioni e approfondimenti sulla sicurezza stradale, un'area dedicata ai bambini, una pedalata con bici d'epoca e tre bande musicali che si alterneranno ed animeranno il lungomare in tutto il weekend che precede la corsa. Anche in centro storico a Camaiore appuntamenti ed iniziative, negli spazi ex Cervelli la mostra relativa ad un concorso fotografico ideato appositamente per la manifestazione. Ad omaggiare la tradizione, nel giorno della cronometro, la realizzazione di un tappeto di segatura dedicato alla corsa, che farà bella mostra di sé nelle riprese aeree delle tv in occasione delle dirette della manifestazione. A fine evento, in programma anche un libro fotografico sui 10 anni della Tirreno-Adriatico a Camaiore.