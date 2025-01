Ciclismo: Tiberi e Ciccone al Tour of the Alps, Lidl-Trek punta su Lopez

Sono 16 le squadre che parteciperanno all'edizione numero 48 del Tour of the Alps, in programma dal 21 al 25 aprile sulle strade di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Partenza da San Lorenzo in Dorsino e poi via passando da Mezzolombardo, Vipiteno, Racines, San Candido, Sillian con arrivo finale a Lienz. Ora sono stati svelati anche i nomi dei ciclisti che hanno già dato conferma. Fra gli atleti più attesi Antonio Tiberi e Giulio Ciccone che proveranno a spezzare il digiuno azzurro che va avanti da 12 anni. Otto le squadre di rango Uci World Tour già confermate: Decathlon Ag2r-La Mondiale, Bahrain Victorious, RedBull-Bora Hansgrohe, Ef Education Easy-Post, Team Jayco-AlUla, Ineos Grenadiers, Team Picnic PostNl oltre ai campioni in carica della Lidl-Trek. La squadra statunitense rincorre il bis schierando il vincitore dell'edizione 2024 Juan Pedro Lopez. Alla partenza ci saranno anche il francese Romain Bardet, gli italiani Davide Piganzoli e Matteo Trentin, Primoz Roglic e Daniel Martinez.