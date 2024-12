Ciclismo su pista, Grassi e Casagranda in gara ad Aigle

Ancora un finale di settimana all'insegna della pista per le specialiste di BePink-Bongioanni. Dopo l'esperienza alla 4 Giorni di Ginevra, Vittoria Grassi e Andrea Casagranda si cimenteranno nuovamente con la bici a scatto fisso e con un parquet svizzero in un altro impegno internazionale. Le due atlete della formazione lombarda sabato 7 dicembre scenderanno, infatti, nel Velodromo del Centre Mondial du Cyclisme di Aigle dove parteciperanno a tre sfide di Classe 2: Scratch, Eliminazione e Corsa a Punti. Cybèle Schneider, invece, sarà al via del quarto e del quinto - nonché ultimo - round della UCI Track Champions League, in programma al Lee Valley VeloPark di Londra.